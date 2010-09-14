Требуется рерайт 10 статей - Танцы

$8
КопирайтингЗавершен13 заявок365 просмотров
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Доброго.

Требуется поиск и глубокий рерайт 10 статей - Танцы.

В низу нашего сайта http://atmosfera-dance.ru/ есть разделы, вот именно по этим танцам и нужны статьи по 1000 знаков. Только не общие о виде танца, это уже есть.

Размер статьи - 1000 знаков без пробелов.

Будет выбрано несколько исполнителей.

Цена указана в проекте.

13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
nympheL
Любовь 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$4
1 день
dreamy
87 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$8
3 дня
Все отлично. Спасибо!
Отличный заказчик, работаю с ним уже второй раз.
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