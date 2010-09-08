Исправить существующие статьи + написать новые

КопирайтингЗакрыт4 заявки251 просмотр
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На блог с платформой Wordpress нужно написать новые статьи и опубликовать их. Также просмотреть имеющиеся статьи на достоверность данных и поправить.

В качестве источника будут предоставлены ссылка на наш основной сайт и каталог в формате PDF

По оплате: 1 у.е. за 1 написанную статью (объем от 800 знаков до 1400) и 0.5 у.е. за правку статей.

В чем заключается правка? К примеру, устройство является передатчиком, а его вписали как приемник, про функционал описали немыслимые вещи, вместо обнаружение трассопоисковых систем вписали про электромагнитные поля и пр.

Нужно ответственно отнестись к выполнению задания и непременно последует вознаграждение в виде бонуса к оплате.

13 лет назад
SolidPlanner
Антон 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
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