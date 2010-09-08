Исправить существующие статьи + написать новые

Добрый вечер. 1) Необходимо вначале продумать и написать как будет выглядеть каждый пункт текста по продаже недвижимости 2) Необходимо сделать шаблон для генерации текстов по продаже недвижимости. (Необходимо делать для программы Generating The Web, но это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На блог с платформой Wordpress нужно написать новые статьи и опубликовать их. Также просмотреть имеющиеся статьи на достоверность данных и поправить.
В качестве источника будут предоставлены ссылка на наш основной сайт и каталог в формате PDF
По оплате: 1 у.е. за 1 написанную статью (объем от 800 знаков до 1400) и 0.5 у.е. за правку статей.
В чем заключается правка? К примеру, устройство является передатчиком, а его вписали как приемник, про функционал описали немыслимые вещи, вместо обнаружение трассопоисковых систем вписали про электромагнитные поля и пр.
Нужно ответственно отнестись к выполнению задания и непременно последует вознаграждение в виде бонуса к оплате.
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