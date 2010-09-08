ТЗ сложного сайта

Задача – нужно написать детализированное (с учётом оптимальности алгоритмов) ТЗ сложного динамического сайта.

Требования к помощнику: человек должен хорошо разбираться в веб-программировании, знать, что может быть реализовано, что нет; желательны навыки алгоритмизации.

Примечание: помощников может быть несколько.

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