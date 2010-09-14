Статьи по 600 символов.

КопирайтингЗавершен38 заявок471 просмотр
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Требуется около 50 статей примерно от 600 символов. Тематика грузоперевозки. Если работа понравится через пару недель закажу еще.

13 лет назад
MCHelper
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Очень благодарен за отлично выполненную работу. Проект выполнен раньше поставленного срока. Буду обращаться.
Заказчик - просто находка! Сразу же предложил предоплату. С удовольствием продолжу сотрудничество!
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