Статьи по 600 символов.

Форум тематики "машиностроение". Нужно создать около 100 тем и ответов - тематических и интересных - итого 200 постов. Таблицу учета работы и дополнительной информации прикрепляю. Предварительно нужно придумать логины и ФИО для пользователей и отправить их мне, ...