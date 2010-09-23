Проект для Кравцовой Виктории

Требование к мастер-классам: не менее 4 фотографий + описание 2500-3000 знаков. Авторство сохраняется. Сумма оплаты составляет 100 рублей за один мастер-класс на кошелек WMR, либо Яндекс Деньги. Если у вас есть хобби, или что то вы делаете ...