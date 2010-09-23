Проект для Кравцовой Виктории

КопирайтингЗавершен6 заявок214 просмотров
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Требуется написание УНИКАЛЬНЫХ текстов биографий известных людей.

13 лет назад
web-developers
Антон 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
13 лет назад
$15
5 дней
Очередная отлично выполненная работа. Спасибо. Рекомендую.
Еще одно плодотворное сотрудничество успешно заврешено. Успехов в развитии ресурса.
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