Переделать текст сайта Широкоформатная печать

Необходимо написать новый текст для страниц готового сайта. http://formulaprint.ru

Заново переписать все страницы сайта, может и оформить по другому, чтоб читалось и воспринималось удобнее и привлекательнее для посетителей.

Главным образом нужно заменить существующий текст страниц сайта на новый, но не менее читабельный и привлекательный. Чтоб использовались умеренно ключевые слова:

Широкоформатная печать

Интерьерная печать

а так же остальные сопутствующие слова по тематике сайта

Заменить нужно страницы:

главная

о нас

работы

услуги

цены (добавить текстовую информацию по сайту)

статьи

Картинки оставляем и возможно добавить новые.

Все данные можно предоставить мне на отдельной странице, можно в word.

Страниц можно сделать больше чем предполагается

Можно просто сделать рерайт, главное, чтоб читабельно и привлекательно для посетителей было.

Пишите сюда или в в аську

448827461