Необходима научная статья!

Тема: "Исследование общественного мнения в сфере финансово-банковской деятельности".

Обязательно на стыке социологии и экономики.

Статья нужна для международной научно-практической конференции. Это очень серьезное мероприятие, поэтому статья должна быть новой только с новыми данными социологических исследований (в финансово-банковской сфере) и никаких старых источников!!!

Срок выполнения: 12.09.2010 .Объем от 7 до 10 страниц. НЕ БОЛЬШЕ!!!

Требования кого заинтересует статья - вышлю!!!!!

Жду предложений по цене!!!!