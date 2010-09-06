Ежедневно выполнять рерайт 5 новостей

Доброго.

Требуется ежедневно в первой половине дня выполнять рерайт 5 новостей по

2 про интернет, рекламу и т.п.

2 по строительству

1 новость про форекс

В будние дни, кроме выходных.

Источников в интернете море, выбираете 5 хороших новостей, на выходе получаем новость с уникальным заголовком и текстом 800-1200 знаков без учета пробелов. Рерайт - глубокий.

Высылать новости требуется до 13-00 по мск.

Оплата фиксированная 0.75 у.е. за 1000 знаков без учета пробелов.

+ в новостях один раз потребуется упоминать адрес ресурса, тоесть при рерайте делать вставку вроде "как подчеркивает xxxxx.ru" или "xxxxx.ru обращает внимание" что-то в таком духе, а то воруют новости все подряд:)

Прошу обратить внимание, новости вставлять не надо, только присылать на почту, интересует длительное сотрудничество.