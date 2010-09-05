Написать и разместить на миралинксе

Порядка 30 уникальных статей по 2000 с моего аккаунта.

Перед написанием надо будет отобрать площадки и отправить сообщение/письмо владельцам площадок через интерфейс миралинкс, и если они не против пишем статью.

Нужна сообразительность, тема ссылок не всегда в тему сайта и умение подбирать площадки к размещению.

Указывайте цену за статью и срок обязательно.