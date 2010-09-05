Написать и разместить на миралинксе

Добрый день. Для сайта fastsql.ru нужен человек способный писать\искать\переводить статьи по теме сайта - базы данных, оптимизация баз данных, mysql и т.д. В среднем одна статья в неделю. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Порядка 30 уникальных статей по 2000 с моего аккаунта.
Перед написанием надо будет отобрать площадки и отправить сообщение/письмо владельцам площадок через интерфейс миралинкс, и если они не против пишем статью.
Нужна сообразительность, тема ссылок не всегда в тему сайта и умение подбирать площадки к размещению.
Указывайте цену за статью и срок обязательно.
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