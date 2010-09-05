Написать и разместить на миралинксе

$130
КопирайтингЗакрыт1 заявка754 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Порядка 30 уникальных статей по 2000 с моего аккаунта.

Перед написанием надо будет отобрать площадки и отправить сообщение/письмо владельцам площадок через интерфейс миралинкс, и если они не против пишем статью.

Нужна сообразительность, тема ссылок не всегда в тему сайта и умение подбирать площадки к размещению.

Указывайте цену за статью и срок обязательно.

13 лет назад
rva
63 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$76
3 дня
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