Требуется рерайт 10 статей тематики Медицина

Добрый день. Для сайта fastsql.ru нужен человек способный писать\искать\переводить статьи по теме сайта - базы данных, оптимизация баз данных, mysql и т.д. В среднем одна статья в неделю. Жду Ваших предложений.
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Доброго.
Требуется поиск и рерайт 10 статей на тему Медицина. Статьи объемом 2000 знаков без учета пробелов.
Рерайт глубокий.
Слова которые должны быть в статье
Медицина
Грипп
Беременность
Цена уже указана в проекте!
Срок - 3 дня.
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