Написание 1000 статей.

Нужна 1000 статей! Необходимо чтобы исполнитель в срочном режиме приступил к работе. К качеству статей особых придирок не будет ( можно размножать синонимайзером, но текст должен быть читаем и , если это применимо к размноженным статьям, уникален. То есть размножать с уникальных шаблонов.). Задача сделать недорого.

Все нюансы обсудим по аське, скайпу или телефону.