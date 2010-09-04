Здравствуйте!

Нужно заполнить обсуждения в группе ВК.

5 тем по 5-6 ответов. +10 сообщений на стенке.

Группа о свадьбе, целевая аудитория группы - девушки от 16 до 40 лет.

Т.е. от вас требуется помощь в написание этих ответов.

Интересует цена и сроки.