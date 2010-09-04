Нужен текст для сайта web-студии

Ищем копирайтера, готового еженедельно писать статью, новость, обзор для корпоративного блога, посвященного определенной группе товара группе товара. Наполнение не менее 2 материалов еженедельно . Предполагается, что автор сам ...
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