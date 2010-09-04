Нужен текст для сайта web-студии

КопирайтингЗакрыт17 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен тест для сайта web-студии основним видом деятельности является аутсорсинг верстка страниц.

всего 3 информационые страници

13 лет назад
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
OlgaUdalova
Ольга 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$5
3 дня
  • Похожие заказы

  • Ведение тематического блога

    Ищем копирайтера, готового еженедельно писать статью, новость, обзор для корпоративного блога, посвященного определенной группе товара группе товара. Наполнение не менее 2 материалов еженедельно . Предполагается, что автор сам ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для 3 страниц сайта

    www_chinastar_kz эт сайт вот эти слова надо включить в тексты: товары из китая в казахстан заказ товаров из китая доставка из китая ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайт

    Необходим качественный копирайт. Тематика - стройматериалы. Ежемесячно от 50 тыс.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интервью/репортаж для нескольких рынков услуг

    $100

    Необходим журналист/интервьюер/репортер для подготовки, получения и публикации интервью с ведущими представителями заданного рынка услуг (в основном рынки B2C). Результатом должно быть краткое резюме ответов и обзорная статья для различных рынков услуг. Со стороны заказчика будет ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнять блог контентом

    И так требуется писать в блог (тематики: антитеррор) по два поста в день. Посты размеров до 2к знаков, по оплате 25 рублей кило. Нужен грамотный сотрудник, способный интересно писать каждый день, чтоб аудитория читала ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт нескольких статей. Тематика: самокаты.

    Требуется рерайт нескольких статей (5-6), тематика - самокаты. Статьи сами по себе небольшие, 2-3 тыс. символов. Нужна высокая уникальность и грамотное изложение. Статьи несложные, без каких-либо технических подробностей и терминов. Исходники предоставим. Указывайте, пожалуйста, цены и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты для нового сайта

    Требуется написание уникальных текстов (копирайтинг) и рерайтинг для сайта транспортной компании (www.taxi-prestige.ru/), заполнение его информационными и интересными статьями по данной тематике. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе по другим направлениям. Просьба в качестве теста написать ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад