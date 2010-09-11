Приватный проект для Денисенко Екатерины

КопирайтингЗавершен1 заявка115 просмотров
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Приватный проект для Денисенко Екатерина (c_a_t).

Глубокий рерайт статей и рецензий новых фильмов на английском языке.

13 лет назад
vebest
Андрей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
c_a_t
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
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Замечательный заказчик! Подробно объясняет задание, работает с предоплаой. Надежно. Приятно общаться. Спасибо!
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