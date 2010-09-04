Требуются авторские статьи про автомобили

Написание статей, рассказывающих об услугах "SIP-номер", "Виртуальный номер", "Виртуальная АТС" с графическими схемами работы предоставления услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если вы фанатеете от автомобилей, готовы часами стоять возле какой-то припаркованной машины и можете свое восхищение перенести на бумагу, то есть работа :)
Необходимо по предоставленному списку моделей автомобилей на грамотном русском написать статьи про эти машины. 1 модель = 1 статья.
Текст обязательно должен быть авторским, никаких перепечаток и никаких других публикаций. За воровство сразу отрицательный отзыв.
Размер статьи не менее 2500 знаков с пробелами, должны быть иллюстрации (без логотипов других сайтов) и ссылки на youtube.
Оплата в Webmoney или в гривнах на банковский счет, возможна наличка в Киеве.
Во вложении примерные статьи.
Несколько машин, по которым надо написать статьи:
- BMW 730i (E32), 1987
- Datsun Fairlady SR311, 2000
- Honda Ballade Sports CR-X,1984
- Koenigsegg CCX
- LANCIA FULVIA 1.6HF FANAL ONE - AMARANTO MONTEBELLO, 1972
- Land Rover Discovery 3, 2005
- Lexus IS, 2006
- MAYBACH 62 LWB
- Mazda Cosmo Sport, 1967
- Mazda Savanna RX-7 GT, 1978
- Mercedes CL63 AMG
- Porsche 924GT
и т.д.
- Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать несколько рецензий на фильм. Очень хотим увидеть подобные примеры (по любому фильму). Подробные требования после выбора исполнителя. В дальнейшем будут подобные заказы. Цена договорная.Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо переделать тексты по медицинской тематике с оптимизацией по определенным ключевым словам. Требования: - высокий уровень лексики, грамотные; - уравновешенные психически; - желательно наличие опыта работы с текстами; - порядочность. Цены указывайте. Заявки без цен приниматься не будут.Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создавать шаблоны статей, для генерации в генераторе статей. Будет даваться исходный текст статьи (1000-1300 знаков). Болдом будут выделены ключевые словосочетания, которые надо оформить конструкцией ключевик. Из текста необходимо сделать шаблон под генерацию. Синтаксис берется с примера. ...Завершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Интересует качественный копирайт 2-3 wmz за 1000 зн. без пробелов, для наполнения монобрендового интернет магазина автозапчастей. Статьи по 3000 зн. 10 - 12 штук. Оплата постатейная.Закрыт13 лет назад
Нужен тест для сайта web-студии основним видом деятельности является аутсорсинг верстка страниц. всего 3 информационые странициЗакрыт13 лет назад
Нужно написать техническое задание на создание сайта.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим качественный копирайт. Тематика - стройматериалы. Ежемесячно от 50 тыс.Завершен13 лет назад
- $100
Необходим журналист/интервьюер/репортер для подготовки, получения и публикации интервью с ведущими представителями заданного рынка услуг (в основном рынки B2C). Результатом должно быть краткое резюме ответов и обзорная статья для различных рынков услуг. Со стороны заказчика будет ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
И так требуется писать в блог (тематики: антитеррор) по два поста в день. Посты размеров до 2к знаков, по оплате 25 рублей кило. Нужен грамотный сотрудник, способный интересно писать каждый день, чтоб аудитория читала ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад