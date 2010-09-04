Требуются авторские статьи про автомобили

$50
КопирайтингЗакрыт11 заявок308 просмотров
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Если вы фанатеете от автомобилей, готовы часами стоять возле какой-то припаркованной машины и можете свое восхищение перенести на бумагу, то есть работа :)

Необходимо по предоставленному списку моделей автомобилей на грамотном русском написать статьи про эти машины. 1 модель = 1 статья.

Текст обязательно должен быть авторским, никаких перепечаток и никаких других публикаций. За воровство сразу отрицательный отзыв.

Размер статьи не менее 2500 знаков с пробелами, должны быть иллюстрации (без логотипов других сайтов) и ссылки на youtube.

Оплата в Webmoney или в гривнах на банковский счет, возможна наличка в Киеве.

Во вложении примерные статьи.

Несколько машин, по которым надо написать статьи:

- BMW 730i (E32), 1987

- Datsun Fairlady SR311, 2000

- Honda Ballade Sports CR-X,1984

- Koenigsegg CCX

- LANCIA FULVIA 1.6HF FANAL ONE - AMARANTO MONTEBELLO, 1972

- Land Rover Discovery 3, 2005

- Lexus IS, 2006

- MAYBACH 62 LWB

- Mazda Cosmo Sport, 1967

- Mazda Savanna RX-7 GT, 1978

- Mercedes CL63 AMG

- Porsche 924GT

и т.д.

13 лет назад
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
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