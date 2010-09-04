Сео-рерайтинг по теме:Трихология

Написание статей, рассказывающих об услугах "SIP-номер", "Виртуальный номер", "Виртуальная АТС" с графическими схемами работы предоставления услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать тексты по медицинской тематике с оптимизацией по определенным ключевым словам. Требования:
- высокий уровень лексики, грамотные;
- уравновешенные психически;
- желательно наличие опыта работы с текстами;
- порядочность.
Цены указывайте. Заявки без цен приниматься не будут.
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