Сео-рерайтинг по теме:Трихология

КопирайтингЗакрыт27 заявок327 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо переделать тексты по медицинской тематике с оптимизацией по определенным ключевым словам. Требования:

- высокий уровень лексики, грамотные;

- уравновешенные психически;

- желательно наличие опыта работы с текстами;

- порядочность.

Цены указывайте. Заявки без цен приниматься не будут.

13 лет назад
webseodmin
Митрий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать текст для 3 страниц сайта

    www_chinastar_kz эт сайт вот эти слова надо включить в тексты: товары из китая в казахстан заказ товаров из китая доставка из китая ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание шаблона статей для размножения

    $50

    Необходимо создавать шаблоны статей, для генерации в генераторе статей. Будет даваться исходный текст статьи (1000-1300 знаков). Болдом будут выделены ключевые словосочетания, которые надо оформить конструкцией ключевик. Из текста необходимо сделать шаблон под генерацию. Синтаксис берется с примера. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайт автозапчасти

    $100

    Здравствуйте. Интересует качественный копирайт 2-3 wmz за 1000 зн. без пробелов, для наполнения монобрендового интернет магазина автозапчастей. Статьи по 3000 зн. 10 - 12 штук. Оплата постатейная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт

    Необходим качественный копирайт. Тематика - стройматериалы. Ежемесячно от 50 тыс.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интервью/репортаж для нескольких рынков услуг

    $100

    Необходим журналист/интервьюер/репортер для подготовки, получения и публикации интервью с ведущими представителями заданного рынка услуг (в основном рынки B2C). Результатом должно быть краткое резюме ответов и обзорная статья для различных рынков услуг. Со стороны заказчика будет ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнять блог контентом

    И так требуется писать в блог (тематики: антитеррор) по два поста в день. Посты размеров до 2к знаков, по оплате 25 рублей кило. Нужен грамотный сотрудник, способный интересно писать каждый день, чтоб аудитория читала ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт нескольких статей. Тематика: самокаты.

    Требуется рерайт нескольких статей (5-6), тематика - самокаты. Статьи сами по себе небольшие, 2-3 тыс. символов. Нужна высокая уникальность и грамотное изложение. Статьи несложные, без каких-либо технических подробностей и терминов. Исходники предоставим. Указывайте, пожалуйста, цены и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад