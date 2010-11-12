Написание шаблона статей для размножения

Необходимо создавать шаблоны статей, для генерации в генераторе статей.

Будет даваться исходный текст статьи (1000-1300 знаков). Болдом будут выделены ключевые словосочетания, которые надо оформить конструкцией ключевик. Из текста необходимо сделать шаблон под генерацию.

Синтаксис берется с примера. Каждая фраза разбивается на части, и для каждой части прописыыаются 4-5 вариантов. Фактически достаточно разбить предложение пополам (на 2 части) и для каждой половины прописать варианты. Варианты должны максимально различаться, и по смыслу и по составу слов. Т.е. нельзя чтобы слова были одни и теже и менялись только окончания или добавлялся предлог или местоимение какое-то. Иными словами варианты должны максимально различаться и по составу слов. Качество шаблона определяется качеством полученных вариантов статей. Для проверки прилагаются программки для генерации и проверки схожести. Пример готового шаблона прилагается.

Стоимость одного шаблона 6 wmz.