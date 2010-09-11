atstek

Петров Дмитрий atstek

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна и верстка главной страницы сайта

    $120

    Разработать новый дизайн главной страницы сайта, ориентируясь на сайты примеры, согласовать и далее сверстать в HTML5 CSS3 шаблон главной страницы.  Верстка должна быть выполнена - по принципу структурных блоков, каждый блок в своей секции, со ...

    HTMLCSSДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание одностраничного сайта на базе презентации ppt

    $50

    Есть презентация в ppt, есть техническое задание - нужно собрать одностраничник, на базе ТЗ, используя информацию из ppt. В презентации информации больше и подана по другому, в сайте должен быть максимально проработан с т.з. дизайна ...

    WordPressHTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение БД Mysql из XML списка объектов

    $85

    Есть сайт (wordpress) - база недвижимости. Есть источник, отдающий XML список объектов недвижимостис одним набором полей.  Задача - написать скрипт, который берет XML, и раскладывает его в базу mysql сайта - как список объектов. Список полей ...

    WordPressMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание шаблонов статей для размножения

    $250

    Необходимо создавать шаблоны статей, для генерации в генераторе статей. Будет даваться исходный текст статьи (1000-1300 знаков). Болдом будут выделены ключевые словосочетания, которые надо оформить конструкцией ключевик. Из текста необходимо сделать шаблон под генерацию. Синтаксис берется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать flash-анимацию для сайта

    $70

    Необходимо разработать flash-анимацию в раздел «КАЛЬКУЛЯТОР», в зависимости от параметров выбранных в калькуляторе. Результаты выбора в калькуляторе хранятся в 13-14 переменных, значения которых должны передаваться во flash и в зависимости от значения должен отрисовываться результат. Отрисовка должна ...

    Дизайн сайтаFlash
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание шаблона статей для размножения

    $50

    Необходимо создавать шаблоны статей, для генерации в генераторе статей. Будет даваться исходный текст статьи (1000-1300 знаков). Болдом будут выделены ключевые словосочетания, которые надо оформить конструкцией ключевик. Из текста необходимо сделать шаблон под генерацию. Синтаксис берется с примера. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
daxaxa
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Написание шаблона статей для размножения
Дмитрий очень ответственный и приятный в общении заказчик. Оплата вовремя с учетом возникающих по ходу работы нюансов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работой доволен. Дарья отлично выполнила поставленное задание. Результат - быстрый и качественный. Планирую продолжить сотрудничество!
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