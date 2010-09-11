Разработать новый дизайн главной страницы сайта, ориентируясь на сайты примеры, согласовать и далее сверстать в HTML5 CSS3 шаблон главной страницы. Верстка должна быть выполнена - по принципу структурных блоков, каждый блок в своей секции, со ...
- $120Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Есть презентация в ppt, есть техническое задание - нужно собрать одностраничник, на базе ТЗ, используя информацию из ppt. В презентации информации больше и подана по другому, в сайте должен быть максимально проработан с т.з. дизайна ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $85
Есть сайт (wordpress) - база недвижимости. Есть источник, отдающий XML список объектов недвижимостис одним набором полей. Задача - написать скрипт, который берет XML, и раскладывает его в базу mysql сайта - как список объектов. Список полей ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $6
Есть скрипт формы заказа билетов. Работающий. Требуется доработать условие по дате, для подсчета итоговой цены. Для знающих код js - дел на 5 минут.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $250
Необходимо создавать шаблоны статей, для генерации в генераторе статей. Будет даваться исходный текст статьи (1000-1300 знаков). Болдом будут выделены ключевые словосочетания, которые надо оформить конструкцией ключевик. Из текста необходимо сделать шаблон под генерацию. Синтаксис берется ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $70
Необходимо разработать flash-анимацию в раздел «КАЛЬКУЛЯТОР», в зависимости от параметров выбранных в калькуляторе. Результаты выбора в калькуляторе хранятся в 13-14 переменных, значения которых должны передаваться во flash и в зависимости от значения должен отрисовываться результат. Отрисовка должна ...Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создавать шаблоны статей, для генерации в генераторе статей. Будет даваться исходный текст статьи (1000-1300 знаков). Болдом будут выделены ключевые словосочетания, которые надо оформить конструкцией ключевик. Из текста необходимо сделать шаблон под генерацию. Синтаксис берется с примера. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад