Нужно обработать порядка 7000 знаков без пробелов до конца дня. Всего три статьи по темам: похудение, стоматология и беременность. Исходник даю. Уникальность должна быть не менее 90%.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем копирайтера!
Тема: "Рецензия на фильм "Ч@т"
Текст должен быть длиной около 1000 символов.
Самый лучший копирайтер получит призовой фонд и постоянное сотрудничество.
В дальнейшем нужно будет писать рецензии на другие фильмы.
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