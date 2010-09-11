Фильм Чат

$10
КопирайтингЗавершен12 заявок617 просмотров
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#1$10

Ищем копирайтера!

Тема: "Рецензия на фильм "Ч@т"

Текст должен быть длиной около 1000 символов.

Самый лучший копирайтер получит призовой фонд и постоянное сотрудничество.

В дальнейшем нужно будет писать рецензии на другие фильмы.

13 лет назад
vsenovoe
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
#1
Елена написала замечательную рецензию, в точности подходящую под требования конкурса. Советую.
Ответственный заказчик. С толком подходит к делу. Оплата по конкурсу - незамедлительная. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
#1
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