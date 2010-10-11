Подобрать доменное имя

$25
КопирайтингЗавершен92 заявки3377 просмотров
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#1$20
#2$5

Подобрать доменное имя для интернет-магазина (интернет-сайта), предлагающего к продаже кулоны, мелкую бижутерию, недорогие украшения и т.п.

Имя должно быть запоминающимся и лёгким для набора на клавиатуре.

Домен должен быть в зоне RU обязательно.

Не нужны варианты доменных имён с длиной более 12 символов. Чёрточка и/или цифры в доменном имени не приветствуются.

Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны - проверяйте на nic.ru ( https://www.nic.ru/cgi/na.cgi ).

Ваши варианты доменного имени пишите в столбик в файле word с паролем, пароль присылайте мне в ЛС.

Бонус: после завершения конкурса, помимо оплаты, победитель получит хороший отзыв; второе место достанется фрилансеру, предложившему наибольшее количество интересных вариантов.

Всем удачи!

13 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победители конкурса
orange_dreamer
Дмитрий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#2
Спасибо за работу.
Спасибо за интересную работу!
inanna-p
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
Ценю креативный ход творческой мысли, поэтому Ирэна опять победитель в моём конкурсе. Так держать!
Конкурс в отличие от проекта - это творческое соревнование, борьба, поэтому вдвойне приятно побеждать у такого заказчика, как Максим!Творческий, позитивный, безупречо порядочный, знающий свое дело Заказчик! Была рада еще одной возможности общения с ним! Успехов и удачи Вам, Максим!
Заявки фрилансеров
orange_dreamer
Дмитрий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#2
inanna-p
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
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