# 1 — $ 20 # 2 — $ 5

Подобрать доменное имя для интернет-магазина (интернет-сайта), предлагающего к продаже кулоны, мелкую бижутерию, недорогие украшения и т.п.

Имя должно быть запоминающимся и лёгким для набора на клавиатуре.

Домен должен быть в зоне RU обязательно.

Не нужны варианты доменных имён с длиной более 12 символов. Чёрточка и/или цифры в доменном имени не приветствуются.

Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны - проверяйте на nic.ru ( https://www.nic.ru/cgi/na.cgi ).

Ваши варианты доменного имени пишите в столбик в файле word с паролем, пароль присылайте мне в ЛС.

Бонус: после завершения конкурса, помимо оплаты, победитель получит хороший отзыв; второе место достанется фрилансеру, предложившему наибольшее количество интересных вариантов.

Всем удачи!