Наполнение сайта. Тематика - Базы данных.

Здравствуйте! Нужно заполнить обсуждения в группе ВК. 5 тем по 5-6 ответов. +10 сообщений на стенке. Группа о свадьбе, целевая аудитория группы - девушки от 16 до 40 лет. Т.е. от вас требуется помощь в написание этих ответов. Интересует цена ...