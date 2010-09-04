Описания сайтов на немецком, добавление в каталоги

Необходимо составление уникальных описаний для немецкоязычных сайтов, а также ручное размещение этой информации в каталогах сайтов, статей и социальных сетях.

Наличие списка ресурсов, где возможна регистрация, приветствуется, но не обязательно.

Оплата - за каждую размещенную ссылку (приблизительно 0.7-1$). Автоматизированные прогоны по куче каталогов НЕ интересуют.

Составление описаний без регистрации также интересно, но приоритет отдается тем, кто может выполнить комплекс работ.