Домен интернет-магазина

Здравствуйте! Закажем создание и продвижение группы украинского интернет-магазина в вконтакте. Никакого спама, только белые методы! Ждем ваших предложений
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Здравствуйте,
нужен домен для интернет-магазина.
Изначально будет продаваться электроника,
но в дальнейшем и другие товары, разные - рассчитываем на это.
Зоны - com.ua и .ua - две должно быть свободно.
Домен должен легко запоминаться
Проверять можно тут - imena.ua
Спасибо.
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