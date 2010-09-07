Порядка 30 уникальных статей по 2000 с моего аккаунта. Перед написанием надо будет отобрать площадки и отправить сообщение/письмо владельцам площадок через интерфейс миралинкс, и если они не против пишем статью. Нужна сообразительность, тема ссылок не всегда ...