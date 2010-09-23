Рерайт текста - авто тематика. 400 тыс. симв

Было приятно работать с таким заказчиком, как Сергей. Он четко формулирует задачу, своевременно оплачивает выполненную работу. В процессе сотрудничества Сергей проявил себя не только как хороший заказчик, но и как замечательный человек: вежлив, доброжелателен и пунктуален. Буду рад сотрудничать с ним и далее.