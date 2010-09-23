Рерайт текста - авто тематика. 400 тыс. симв

КопирайтингЗавершен57 заявок1355 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо провести рерайт текст на авто тематику, а именно - история авто компаний.

400 000 символов б.п.

Срок 1 месяц.

Заявки скрыты.

Жду конкретных предложений. После выполнения задания, по качеству исполнения возможно сотрудничество еще на 3 млн. симв. рерайта.

Рерайт текста
13 лет назад
smpastushok
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$300
12 дней
Александр проявил себя как отличный исполнитель независимо от тематики текста. Пишет много, качественно, оперативно. Приятно общаться в процессе работы. Большой словарный запас - это главное для копирайтера, и этим оперирует Александр без проблем. Наполнил мне сайт на авто тематику, будем работать и дальше. Спасибо.
Было приятно работать с таким заказчиком, как Сергей. Он четко формулирует задачу, своевременно оплачивает выполненную работу. В процессе сотрудничества Сергей проявил себя не только как хороший заказчик, но и как замечательный человек: вежлив, доброжелателен и пунктуален. Буду рад сотрудничать с ним и далее.
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