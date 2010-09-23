Рерайт текста - авто тематика. 400 тыс. симв

Порядка 30 уникальных статей по 2000 с моего аккаунта. Перед написанием надо будет отобрать площадки и отправить сообщение/письмо владельцам площадок через интерфейс миралинкс, и если они не против пишем статью. Нужна сообразительность, тема ссылок не всегда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо провести рерайт текст на авто тематику, а именно - история авто компаний.
400 000 символов б.п.
Срок 1 месяц.
Заявки скрыты.
Жду конкретных предложений. После выполнения задания, по качеству исполнения возможно сотрудничество еще на 3 млн. симв. рерайта.
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