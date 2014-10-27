Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа, рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо! Приятно было поработать.
$50
8 баллов
9 лет назад
Все в порядке.
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс. Четкое ТЗ и внимательное отношение - мой плюс!
$50
6 баллов
9 лет назад
Справились... :)
Ответный отзыв
Очень интересный конкурс, было здорово придумывать названия! Спасибо заказчику за понимание и положительную оценку моей работы.
$15
10 баллов
9 лет назад
Все ок
Ответный отзыв
Спасибо за сложный, но интересный конкурс!
$11
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Быстрый и вовремя оплачиваемый конкурс! Была рада поработать с Андреем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Копирайтинг
56 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга