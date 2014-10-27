Terra-bit

Дан Terra-bit

 
43 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mary-k
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Название сайта тур. фирмы
Отличная работа, рекомендую данного исполнителя.
Спасибо! Приятно было поработать.
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ID11
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Придумать название компании коллективных скидок
Все в порядке.
Спасибо за конкурс. Четкое ТЗ и внимательное отношение - мой плюс!
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Ping_up
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
6 баллов
9 лет назад
Нейминг
Справились... :)
Очень интересный конкурс, было здорово придумывать названия! Спасибо заказчику за понимание и положительную оценку моей работы.
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_Klient_
Андрей 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Домен интернет-магазина
Все ок
Спасибо за сложный, но интересный конкурс!
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alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Название и www-адрес для e-магазина парфюмерии
Все ок
Быстрый и вовремя оплачиваемый конкурс! Была рада поработать с Андреем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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Копирайтинг
56 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга