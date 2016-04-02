Название сайта тур. фирмы

# 1 — $ 50

Нужно придумать название сайта и к нему слоган(не обязательно, но желательно)

Сайт помогает арендовать посуточно квартиры, коттеджи в Крыму (в дальнейшем будут Карпаты, Львов ...), а также предлагает экскурсии.

Название должно быть:

- СВОБОДНЫМИ и в зоне .com ( или .com.ua ), и в зоне .ru (проверять можно на сайте www.nic.ru)

- кратким 6,7 букв

- ассоциироваться с отдыхом )))

- может быть придуманным, тобиш слово не существующие, но красиво звучит

Всем удачи!!!