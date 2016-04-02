Название сайта тур. фирмы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен55 заявок1956 просмотров
#1$50

Нужно придумать название сайта и к нему слоган(не обязательно, но желательно)

Сайт помогает арендовать посуточно квартиры, коттеджи в Крыму (в дальнейшем будут Карпаты, Львов ...), а также предлагает экскурсии.

Название должно быть:

- СВОБОДНЫМИ и в зоне .com ( или .com.ua ), и в зоне .ru (проверять можно на сайте www.nic.ru)

- кратким 6,7 букв

- ассоциироваться с отдыхом )))

- может быть придуманным, тобиш слово не существующие, но красиво звучит

Всем удачи!!!

14 лет назад
mary-k
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Отличная работа, рекомендую данного исполнителя.
Спасибо! Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1