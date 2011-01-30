Рерайт текста по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок380 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сделать рерайт 4-х статей на тему загородной недвижимости.

Текст для поискового продвижения с ключевыми словами.

Для написание или рерайтинга подобных статей нужен опыт в написании текстом для недвижимости.

Этот текст для четырех важных разделов сайта, поэтому делаем упор на смыл,

красоту речи и про ключи не забываем.

Предварительные материалы готовы, вышлю по запросу.

Оплата: Яндекс

ICQ: семь три семь три два два

14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$23
1 день
Работа понравилась. Рекомендую.
Отличный заказчик! Очень интересное задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)

Заявки фрилансеров

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад

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