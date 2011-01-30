Рерайт текста по недвижимости

Здравствуйте.

Необходимо сделать рерайт 4-х статей на тему загородной недвижимости.

Текст для поискового продвижения с ключевыми словами.

Для написание или рерайтинга подобных статей нужен опыт в написании текстом для недвижимости.

Этот текст для четырех важных разделов сайта, поэтому делаем упор на смыл,

красоту речи и про ключи не забываем.

Предварительные материалы готовы, вышлю по запросу.

Оплата: Яндекс

ICQ: семь три семь три два два