Статьи для сайта

Нужна уникальная статья для сайта www.sibirles.ru на тему пиломатериалы из сибирского кедра, вагонка из кедра, имитация бруса из кедра, деревянные дома из кедра, статья должна говорить о красоте, надежности и пользе кедра.

И все тоже самое только о сибирской лиственницы.