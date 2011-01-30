Статьи для сайта

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Завершен23 заявки426 просмотров

Нужна уникальная статья для сайта www.sibirles.ru на тему пиломатериалы из сибирского кедра, вагонка из кедра, имитация бруса из кедра, деревянные дома из кедра, статья должна говорить о красоте, надежности и пользе кедра.

И все тоже самое только о сибирской лиственницы.

14 лет назад
sibirles77
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mishuntik
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена на высшем уровне! Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Четко объяснил все свои пожелания. Оплата после работы последовала незамедлительно. Буду сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

mishuntik
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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