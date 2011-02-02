Приватный проект для Митрошиной Ольги (olmi)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка186 просмотров

Написать качественные интересные статьи о здоровье, косметике, красоте. Дать несколько советов по маркетингу и юзабилити сайта.

14 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$300
7 дней
Ольга отличный исполнитель! Написала интересные, очень качественные тексты. Дала несколько действительно полезных советов о том, как сделать сайт более продающим и удобным для пользователей. Очень рекомендую всем, как ответственного, талантливого копирайтера и отличного специалиста по продажам. Спасибо, буду рад продолжить сотрудничество!
Максим замечательный заказчик! Вежливый и корректный в общении. Четко и сразу озвучил все вопросы и пожелания, оплатил работу своевременно и в полном объеме. Сотрудничать с ним было очень приятно, а потому с уверенностью рекомендую его как честного и порядочного человека. Сама с удовольствием буду работать с Максимом вновь.

Заявки фрилансеров

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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