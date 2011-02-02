Приватный проект для Митрошиной Ольги (olmi)

Максим замечательный заказчик! Вежливый и корректный в общении. Четко и сразу озвучил все вопросы и пожелания, оплатил работу своевременно и в полном объеме. Сотрудничать с ним было очень приятно, а потому с уверенностью рекомендую его как честного и порядочного человека. Сама с удовольствием буду работать с Максимом вновь.