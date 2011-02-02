Необходимо разработать название для пакета услуг бренд-агентства. Пакет включает в себя нейминг + доменное имя+слоган+логотип. Можно использовать как крылатые выражения (что в имени тебе моем), так и просто название в одно слово. ...
Приватный проект для Митрошиной Ольги (olmi)
Написать качественные интересные статьи о здоровье, косметике, красоте. Дать несколько советов по маркетингу и юзабилити сайта.
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