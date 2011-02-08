Мне необходимо написать так называемые околоссылочные предложения Принцип простой :) Я высылаю Вам Excel файл, в котором во 2й колонке будут стоять ключевые фразы Необходимо в 1й и 3й колонках ...
Написать исчерпывающее ТЗ под сайт на Joomla
Надо составить ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ТЗ по сайту турфирмы на джумле (выполнять не надо, только тз) но тз должно быть максимально напичкано самыми передовыми технологиями сайтостроения (AJAX, .NET, JQuery и пр..) некоторый (значит что надо придумать еще своего) функционал надо взять из этих сайтов:
http://www.pv-holidays.com/gb-en
ТЗ должно быть написано под ЦМС Joomla 1.5
Повторяюсь что САЙТ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО только ТЗ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ. Готов заплатить за хорошее тз с картинками от хорошего специалиста более 2000р.
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