Написать исчерпывающее ТЗ под сайт на Joomla

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Завершен4 заявки302 просмотра

Надо составить ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ТЗ по сайту турфирмы на джумле (выполнять не надо, только тз) но тз должно быть максимально напичкано самыми передовыми технологиями сайтостроения (AJAX, .NET, JQuery и пр..) некоторый (значит что надо придумать еще своего) функционал надо взять из этих сайтов:

http://www.turizm.ru/

http://www.pv-holidays.com/gb-en

ТЗ должно быть написано под ЦМС Joomla 1.5

Повторяюсь что САЙТ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО только ТЗ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ. Готов заплатить за хорошее тз с картинками от хорошего специалиста более 2000р.

AJAXJoomlajQuery
14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$100
3 дня
Проект закрыт благополучно.
Проект закрыт благополучно

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luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад

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