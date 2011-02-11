Приватный проект для astrajournal

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Завершен1 заявка130 просмотров

Написание текстов для сайта языкового центра.

14 лет назад
amici-studio
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Спасибо, Александре! Очень приятно было работать, понимание поставленной задачи 100%, творческий поход! НАдею на дальнейшее сотрудничество.
Анна - отличный заказчик! Правки всегда есть - и всегда исключительно по делу. Это тот случай, когда ты получаешь исправленный текст и понимаешь: так, действительно, лучше! Спасибо за сотрудничество, надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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