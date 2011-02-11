Мне необходимо написать так называемые околоссылочные предложения Принцип простой :) Я высылаю Вам Excel файл, в котором во 2й колонке будут стоять ключевые фразы Необходимо в 1й и 3й колонках ...
Приватный проект для astrajournal
Написание текстов для сайта языкового центра.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $12
Нужно 5 статей на темы: Медицина Израиля Лечение в Израиле Новости медицины в Израиле Медицинский туризм в Израиле Иновации Методы лечения и т.п. 5 любых ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется человек, который бы смог грамотно и красиво составлять описание лотов для американского Ебея - текст, картинки и т.д. Вся инфа есть в инете, не обязательно выдумывать что то из головы, но ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Рерайтинг 15 статей на интернет-магазин. Около 145000 знаков. Тематика - как выбрать разные товары.Завершен14 лет назад
- $50
Уважаемые Фриласеры! Требуется придумать слоган для компании, лаконичный и интересный. Желательно, чтобы было также исполнение этого слогана и на английском языке, т.к. компания зарегистрирована и на русском, и на английском. ...Завершен14 лет назад
Нужно размножить статью (2000 символов) для регистрации в каталогах статей. Бюджет ограничен. Помогите! Заранее благодарен!Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Текст для подписной страницы на тематику форекс С ПРЕДОПЛАТОЙ НЕОБРАЩАТЬСЯКопирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать качественный SEO рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование. Текст представлен в виде 6 отдельных статей. Общий объём 19 000 символов без пробелов. К каждой статье нужно написать короткое (200-250 символов) описание ...Завершен14 лет назад
Я высылаю Вам Excel файл, в котором в колонке B будут стоять ключевые фразы Необходимо в колонках А и С написание околоссылочного текста - так, чтобы вся строка вместе была читабельной. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать рерайт 100 описаний к книгам (не более 500 символов каждое описание) - материал я предоставляю. Для каждого описания необходимо подобрать изображение книги. Бюджет скромный - поэтому цены более 0,5 за одну ...Завершен14 лет назад