Написание околоссылочного текста.

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Закрытнет заявок132 просмотра

Я высылаю Вам Excel файл, в котором в колонке B будут стоять ключевые фразы

Необходимо в колонках А и С написание околоссылочного текста - так, чтобы вся строка вместе была читабельной.

Интересует, прежде всего, оперативность выполнения задания

Сама работа простая. Даю пример.

По оплате - пишите в личку. Бюджет небольшой :)

Спасибо

Для связи:

331-691-618 Черная Багира

Личка

Татьяна

14 лет назад
Tatius-ka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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