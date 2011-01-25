Я высылаю Вам Excel файл, в котором в колонке B будут стоять ключевые фразы

Необходимо в колонках А и С написание околоссылочного текста - так, чтобы вся строка вместе была читабельной.

Интересует, прежде всего, оперативность выполнения задания

Сама работа простая. Даю пример.

По оплате - пишите в личку. Бюджет небольшой :)

Спасибо

Для связи:

331-691-618 Черная Багира

Личка

Татьяна