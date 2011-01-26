Мини-тексты (отзывы) о скидочных сайтах.

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Завершен5 заявок280 просмотров

Статьи нужны для сайта: http://www.skidka-kupon.ru/

Пример статьи: http://www.skidka-kupon.ru/otziv1.html

За одну статью готов платить 1$ или 30 рублей.

Нужна статья на 1-2к символов, показывающая свой опыт взаимодействия с сервисами коллективных покупок (отзыв про 1-2 сайта + описание работы сервисов), насыщенная ключевыми словами, которые я скину.

Наше взаимодействие:

1) Для тех, кого устраивает цена – пишите сразу в проекте, что готовы работать.

2) Завтра в течении дня Вы получите список ключевых слов (6-7), которые нужно употребить в статье.

3) Статья сдается в ЛС в формате doc, разбитая на логические абзацы с выделенными жирным ключевыми словами. Сразу скидывайте свой R или Z кошелек.

4) Если все хорошо, то завтра вечером все будет оплачено и оставлен отзыв.

ЗЫ 1 копирайтер = 1 статья

ЗЗЫ статью не надо выставлять в формате DOC в своих портфолио

HTML
14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

Rymar
Рымар 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Андрей очень хороший работодатель. Изьясняется о поставленной задаче четко, лаконично и понятно - это делает работу легкой и ясной. Оплачивает работу своевременно, без задержек. Готов на дальнейшее сотрудничесто. Всем советую этого работодателя.)

Заявки фрилансеров

Rymar
Рымар 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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