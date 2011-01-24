Есть сайт, www.paley.com.ua. Нужно написать описания разделов для seo.
Статья об изучении иностранных языков
Добрый день. Необходимо написать (скомпиллировать) статью об изучении иностранных языков. Исходники предоставляются. Объем 5000 знаков с пробелами. Оплата WEBMONEY. Авансирование. Срочно.
Цена обсуждаема.
Заявки фрилансеров
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