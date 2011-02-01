Написать описание к парочке страниц

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Завершен17 заявок339 просмотров

Есть сайт, www.paley.com.ua. Нужно написать описания разделов для seo.

14 лет назад
realolya1989
Оля 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

FreeMagic
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Понравился текст, который был написан, помимо красивого написания текста имеет очень хорошее SEO. Написано быстро и качественно! Все задачи выполнены строго по ТЗ, никаких лишних вопросов, только свои предложения, что очень помогло для качественного выполнения задачи, так как я не совсем смог смоделировать то что мне нужно!
Порядочный заказчик, приятный в общении и работе! Четкая постановка задачи, всегда на связи, что немаловажно, быстрая оплата. Рады были сотрудничать и готовы для реализации новых проектов. Всем советуем!

Заявки фрилансеров

FreeMagic
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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