Инструкция про твиттер на русском языке

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Написать инструкцию про твиттер на русском языке - как писать сообщения, добавление друзей и т.п.

Обязательно скриншоты.

На выходе - код .html

HTML
14 лет назад
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров