Необходимо составить задания для книги комиксов «Весёлые Кулиничи». Формат книги А-2, сворачивается в А-6. Готовых иллюстраций 10 шт. + обложка. Нужна проработка сюжета и диалогов между героями. Историии должны быть интересными, детскими (5-8 ...
Нужно написать уникальную статью
Нужно написать статью .
Тема: Тизерная реклама
Возможен заказ нескольких статей.
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