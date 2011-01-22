Приватно для Пелых Владислава (lamitech)

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка77 просмотров

Требуется описание курортных стран и основных мест развлечений. 45 стран по 1500-1800 знаков каждая. Рерайт, половина исходных текстов предоставлю, остальные - найти самостоятельно.

14 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$160
10 дней
Немного выросли цены в отличии от предыдущих работ, но скорость создания текстов - на высоте! С удовольствием будут работать еще и рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично. Как всегда доволен сотрудничеством. Ждем следующий заказов. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад