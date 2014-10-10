Статьи с описанием товара для интернет магазина

Написание контента раздела "О Компании" специализация продажа китайских сотовых телефонов.

Только имеющих опыт написания статей (продающих, контент) для интернет магазинов!!!!!!!!!!!!!!

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Требуется написать продающие уникальные статьи (по моим КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ) для интернет магазина www.richtel.ru

Задача:

главная страница "О компании" 2000 символов без учета пробелов -5$

Раздел каталога " Китайские телефоны" 4000 символов без учета пробелов -10$

модели 7 текстов по 2000 символов каждый, без учета пробелов 35-$

модели 3 текста по 1500 символов каждый , без учета пробелов 9$

Далее 3 технические статьи с общим объемом 10000 символов (с включением моих ключевиков).

Для раздела " Статьи" тематика 1 статья ремонт телефона в домашних условиях, 2 статья устранение царапин на экране телефона, 3 статья особенности настройки интернета в китайских телефонах.

распределение количества символов, а также несущественное увеличение, для более грамотного вида и смысла статей по решению исполнителя. 30-35$

ИТОГО= 15 текстов за 90-95$

Пробелы меня не интересуют, оплата и расчет только за символы(ы)

Если мы понравимся друг другу, то следующий проект Ваш (товара много) и описаний, новостей)разделов много