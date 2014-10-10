Требуется написать 48 текстов (по 1000 символов) на главные страницы сайтов об автомобилях: Audi A4 Audi A6 BMW 3 BMW 5 BMW 7 Chevrolet Lanos Citroen C3 ...
Статьи с описанием товара для интернет магазина
Написание контента раздела "О Компании" специализация продажа китайских сотовых телефонов.
Только имеющих опыт написания статей (продающих, контент) для интернет магазинов!!!!!!!!!!!!!!
Подробнее.
Требуется написать продающие уникальные статьи (по моим КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ) для интернет магазина www.richtel.ru
Задача:
главная страница "О компании" 2000 символов без учета пробелов -5$
Раздел каталога " Китайские телефоны" 4000 символов без учета пробелов -10$
модели 7 текстов по 2000 символов каждый, без учета пробелов 35-$
модели 3 текста по 1500 символов каждый , без учета пробелов 9$
Далее 3 технические статьи с общим объемом 10000 символов (с включением моих ключевиков).
Для раздела " Статьи" тематика 1 статья ремонт телефона в домашних условиях, 2 статья устранение царапин на экране телефона, 3 статья особенности настройки интернета в китайских телефонах.
распределение количества символов, а также несущественное увеличение, для более грамотного вида и смысла статей по решению исполнителя. 30-35$
ИТОГО= 15 текстов за 90-95$
Пробелы меня не интересуют, оплата и расчет только за символы(ы)
Если мы понравимся друг другу, то следующий проект Ваш (товара много) и описаний, новостей)разделов много
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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