Написание статьи "О компании"

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок204 просмотра

Нужно написать статью на 2к символов. Статья - описание компании. Компания занимается предоставляет разные услуги в Италии (от виз до коммерческого посредничества).

Все подробности обсудим на личном уровне.

Написание статей
14 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Работу выполнила в нужные мне сроки. Очень быстро разобралась в теме и задав несколько конкретных вопросов отправилась выполнять заказ. Текстом полностью доволен, могу даже сказать, что не ожидал настолько подходящего мне текста. В общем спасибо.
Четкое и подробное ТЗ. Соевременная оплата и положительные впечатления от сотрудничества. Удачи Вам!

Заявки фрилансеров

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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