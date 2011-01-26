Написание статьи "О компании"

Работу выполнила в нужные мне сроки. Очень быстро разобралась в теме и задав несколько конкретных вопросов отправилась выполнять заказ. Текстом полностью доволен, могу даже сказать, что не ожидал настолько подходящего мне текста. В общем спасибо.