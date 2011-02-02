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Копирайт и рерайт юридического сайта
Доброго времени суток.
Необходимо заполнить качественным, уникальным контентом указанные ниже страницы сайта www.lingualex.ru, и произвести рерайт, также указанных ниже страниц.
Требования:
Контент должен быть уникальным, информативным, легко воспринимаемым посетителями сайта, содержащим фразы по которым продвигается сайт, 2000 - 3000 - 4000 знаков. Основные моменты на которые необъодимо обратить внимание должны выделяться.
Страницы для рерайта:
2. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
3. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=16
4. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=17
5. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=25
6. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=26
Важно не просто провести рерайт, а сделать текст абсолютно доступным, нормльно читаемы, выделяющим основные моменты оказания услуг. Приветствуется инициатива по написанию дополнительной информации.
Страницы для заполнения контеном:
1. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10
2. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11
3. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31
Продвигаемые запросы прилагаются. Прилагается общая масса запросов, в процессе написания контента просьба использовать те, которые подходят для указанных страниц .
Интересуют цена за 1000 знаков и сроки.
Будем рады сотрудничать с профессиональный SEO - копирайтером.
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