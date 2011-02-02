Копирайт и рерайт юридического сайта

Доброго времени суток.

Необходимо заполнить качественным, уникальным контентом указанные ниже страницы сайта www.lingualex.ru, и произвести рерайт, также указанных ниже страниц.

Требования:

Контент должен быть уникальным, информативным, легко воспринимаемым посетителями сайта, содержащим фразы по которым продвигается сайт, 2000 - 3000 - 4000 знаков. Основные моменты на которые необъодимо обратить внимание должны выделяться.

Страницы для рерайта:

1. http://lingualex.ru/

2. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

3. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=16

4. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=17

5. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=25

6. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=26

Важно не просто провести рерайт, а сделать текст абсолютно доступным, нормльно читаемы, выделяющим основные моменты оказания услуг. Приветствуется инициатива по написанию дополнительной информации.

Страницы для заполнения контеном:

1. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10

2. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11

3. http://lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31

Продвигаемые запросы прилагаются. Прилагается общая масса запросов, в процессе написания контента просьба использовать те, которые подходят для указанных страниц .

Интересуют цена за 1000 знаков и сроки.

Будем рады сотрудничать с профессиональный SEO - копирайтером.