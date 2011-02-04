Scorpy

Лена Scorpy

 
49 летУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Копирайтинг, рерайт, редактирование.

Свободно владею украинским и русским языком (филолог по специальности). Имею значительный опыт работы копирайтером ( РА, свободная занятость - с 2006 года). Есть опыт работы корректором и редактором.

Ответственно отношусь к выполнению работы и не берусь за проекты, если не уверена, что смогу их выполнить на достойном уровне. Адекватно реагирую на критику и замечания.

* Копирайтинг и рерайт текстов различной тематики

* Рекламные статьи и тексты для рекламных модулей

* Создание веб-контента

* SEO-тексты с различной плотностью ключей

* Ведение новостной ленты

* Грамотные переводы русский/украинский/польский

* Редактирование текстов

Не работаю с темами "для взрослых", не пишу об оружии, наркотиках, не берусь за статьи на экономические, политические и религиозные темы.

В портфолио представлена лишь незначительная часть работ.

Рерайт текста
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Ikarus
36 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$48
10 баллов
9 лет назад
Написать статью для корпоративного блога.
.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Ikarus
36 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Рерайт статей о налогооблажение и юр. вопросах
В рамках этой итерации фрилансер проявил себя профессионально.
Вежливый и порядочный заказчик. Четко поставленная задача и адекватные требования.
Ответный отзыв
eugeneA
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужно много текстов. Начнем с двух
Все отлично.
Отличный заказчик. Адекватные требования и быстрая оплата.
Ответный отзыв
gelo3891
Олег 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Проект для Елена Лена (Scorpy)
Работа выполнена, как всегда, на отлично, в оговоренные сроки. Работаю с Еленаой не первый раз. Результат всегда превосходит ожидания. Четкое следование техническому заданию говорить о профессионализме высокого уровня! Спасибо, Елена!
Работать с таким заказчиком очень легко, несмотря на специфику тематики. Человек четко знает, что он хочет получить в конечном результате. Если и есть замечания, то они крайне корректны и, что очень важно, Олег всегда вежливо объясняет, в чем неточность.
Ответный отзыв
gelo3891
Олег 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$16
10 баллов
13 лет назад
Копирайт и рерайт юридического сайта
Елена, очень отвественно подошла к исполнению задания. Приняла во внимание все пожелани и четко их придерживалась. Видно, что работа выполнена с душой, в оговоренный срок. Очень рекомендую, как опытного, ответственного исполнителя. Обязательно буду обращаться сам.
Олег, Вы очень порядочный и вежливый человек. С Вами приятно работать. Надеюсь, это не последнее наше сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
11 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#242
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#122
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#135