Свободно владею украинским и русским языком (филолог по специальности). Имею значительный опыт работы копирайтером ( РА, свободная занятость - с 2006 года). Есть опыт работы корректором и редактором.
Ответственно отношусь к выполнению работы и не берусь за проекты, если не уверена, что смогу их выполнить на достойном уровне. Адекватно реагирую на критику и замечания.
* Копирайтинг и рерайт текстов различной тематики
* Рекламные статьи и тексты для рекламных модулей
* Создание веб-контента
* SEO-тексты с различной плотностью ключей
* Ведение новостной ленты
* Грамотные переводы русский/украинский/польский
* Редактирование текстов
Не работаю с темами "для взрослых", не пишу об оружии, наркотиках, не берусь за статьи на экономические, политические и религиозные темы.
В портфолио представлена лишь незначительная часть работ.
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