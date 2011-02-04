Копирайтинг, рерайт, редактирование.

Свободно владею украинским и русским языком (филолог по специальности). Имею значительный опыт работы копирайтером ( РА, свободная занятость - с 2006 года). Есть опыт работы корректором и редактором.

Ответственно отношусь к выполнению работы и не берусь за проекты, если не уверена, что смогу их выполнить на достойном уровне. Адекватно реагирую на критику и замечания.

* Копирайтинг и рерайт текстов различной тематики

* Рекламные статьи и тексты для рекламных модулей

* Создание веб-контента

* SEO-тексты с различной плотностью ключей

* Ведение новостной ленты

* Грамотные переводы русский/украинский/польский

* Редактирование текстов

Не работаю с темами "для взрослых", не пишу об оружии, наркотиках, не берусь за статьи на экономические, политические и религиозные темы.

В портфолио представлена лишь незначительная часть работ.