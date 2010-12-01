Есть сайты поставщиков, откуда необходимо брать информацию (фото, описание, характеристики) и переносить их в интернет-магазин. Необходимы навыки работы в Photoshop (некоторые фотографии защищены от копирования, надо ретушировать) Знание html. Рассматриваем предложения по цене за объем и сроках ...
- Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Добрый день! Необходимо придумать дизайн шапки сайта ll-nasledstvo.ru. Информация, содержащаяся сейчас в шапке должна оставаться на своих местах. Возможно, за исключением баннера с ценой. ВАЖНО! Использование клипартов из свободного доступа не приветствуется. Дизайн требуется уникальный. Оплата Яндекс деньги в рублях ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать много тематических картинок, в одном стиле, для страниц юридического сайта, порядка 100 шт. Пример размера и размещения картинки: http://ll-nasledstvo.ru/com-nedvijimost/zdaniya Сайт будет другой, более о разнообразный по услугам. Небольшие картинки находящиеся на странице, ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $7
Необходимо убрать 2 старых и на их место вставить 2 новых баннера со ссылками на страницы. www.lingualex.ru Joomla Сделать нужно сейчас.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Необходимо вставить два gif баннера на сайт www.lingualex.ru. Сделать необходимо сегодня. Баннеры должны располагаться под услугами физическим лицам, над иконками соц. закладокВеб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый вечер, Елена. Предлагаю Вам заполнение сайта www.lingualex.ru Страницы: 1. http://www.lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=25 2. http://www.lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=43 3. http://www.lingualex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=44Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добро времени суток. Для сайта www.lingualex.ru Небходимот сделать баннер с меняющимися картинками и надписями. У нас идея, что это будет некая презентация компании и услуг компании на фоне чего-то. Представляется это так: появляется название на английском языке ...Баннеры36 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! По сайту www.lingualex.ru надо сделать: 1. У нас есть два варианты нового расположения верхней шапки сайта: - либо поднять центральное меню вверх растянув его на всю ширину стр. + сделать тоньше и добавив в ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо заполнить качественным, уникальным контентом указанные ниже страницы сайта www.lingualex.ru, и произвести рерайт, также указанных ниже страниц. Требования: Контент должен быть уникальным, информативным, легко воспринимаемым посетителями сайта, содержащим фразы по которым продвигается сайт, 2000 - ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Вставить новый дизайн верхнего меню на сайтеHTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Добрый день! Необходимо придумать дизайн верхнего меню сайта: www.lingualex.ru, интеренснее чем есть сейчас)), гармонирущий с дизайном сайта (городской пейзаж, деловой человек). C уважение.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Здравствуйте! Необходимо сделать единый вид контента на сайте www.lingualex.ru (сайт - Joomla) Сейчас в интернет эксплорере и опере выравнивание текста по центру, должно быть по левому краю. В интернет эксплорере в "контактной информации" - не видно карты. В опере ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад