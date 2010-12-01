gelo3891

Олег gelo3891

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Наполнение товарными позициями интернет-магазина.

    Есть сайты поставщиков, откуда необходимо брать информацию (фото, описание, характеристики) и переносить их в интернет-магазин. Необходимы навыки работы в Photoshop (некоторые фотографии защищены от копирования, надо ретушировать) Знание html. Рассматриваем предложения по цене за объем и сроках ...

    HTMLPhotoshop
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    $30

    Добрый день! Необходимо придумать дизайн шапки сайта ll-nasledstvo.ru. Информация, содержащаяся сейчас в шапке должна оставаться на своих местах. Возможно, за исключением баннера с ценой. ВАЖНО! Использование клипартов из свободного доступа не приветствуется. Дизайн требуется уникальный. Оплата Яндекс деньги в рублях ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо много картинок для юридического сайта

    Необходимо придумать и нарисовать много тематических картинок, в одном стиле, для страниц юридического сайта, порядка 100 шт. Пример размера и размещения картинки: http://ll-nasledstvo.ru/com-nedvijimost/zdaniya Сайт будет другой, более о разнообразный по услугам. Небольшие картинки находящиеся на странице, ...

    Дизайн сайта
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проект для Елена Лена (Scorpy)

    $50

    Добрый вечер, Елена. Предлагаю Вам заполнение сайта www.lingualex.ru Страницы: 1. http://www.lingualex.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=44&amp;Itemid=25 2. http://www.lingualex.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=37&amp;Itemid=43 3. http://www.lingualex.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=38&amp;Itemid=44

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер с меняющимися картинками и надписями

    $50

    Добро времени суток. Для сайта www.lingualex.ru Небходимот сделать баннер с меняющимися картинками и надписями. У нас идея, что это будет некая презентация компании и услуг компании на фоне чего-то. Представляется это так: появляется название на английском языке ...

    Flash
    Баннеры36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работы по сайту + новое меню новостей

    Доброго времени суток! По сайту www.lingualex.ru надо сделать: 1. У нас есть два варианты нового расположения верхней шапки сайта: - либо поднять центральное меню вверх растянув его на всю ширину стр. + сделать тоньше и добавив в ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт и рерайт юридического сайта

    Доброго времени суток. Необходимо заполнить качественным, уникальным контентом указанные ниже страницы сайта www.lingualex.ru, и произвести рерайт, также указанных ниже страниц. Требования: Контент должен быть уникальным, информативным, легко воспринимаемым посетителями сайта, содержащим фразы по которым продвигается сайт, 2000 - ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Придумать дизайн верхнего меню сайта

    $20

    Добрый день! Необходимо придумать дизайн верхнего меню сайта: www.lingualex.ru, интеренснее чем есть сейчас)), гармонирущий с дизайном сайта (городской пейзаж, деловой человек). C уважение.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать единый вид контента и сайта в браузерах

    $30

    Здравствуйте! Необходимо сделать единый вид контента на сайте www.lingualex.ru (сайт - Joomla) Сейчас в интернет эксплорере и опере выравнивание текста по центру, должно быть по левому краю. В интернет эксплорере в "контактной информации" - не видно карты. В опере ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
TipTop
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Создать единый вид контента и сайта в браузерах
Спасибо, за предоставленную работу! Все было супер!
Отлично и в срок выполненная работа. Всем советую обращаться. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Scorpy
Лена 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Проект для Елена Лена (Scorpy)
Работать с таким заказчиком очень легко, несмотря на специфику тематики. Человек четко знает, что он хочет получить в конечном результате. Если и есть замечания, то они крайне корректны и, что очень важно, Олег всегда вежливо объясняет, в чем неточность.
Работа выполнена, как всегда, на отлично, в оговоренные сроки. Работаю с Еленаой не первый раз. Результат всегда превосходит ожидания. Четкое следование техническому заданию говорить о профессионализме высокого уровня! Спасибо, Елена!
Ответный отзыв
Scorpy
Лена 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$16
10 баллов
13 лет назад
Копирайт и рерайт юридического сайта
Олег, Вы очень порядочный и вежливый человек. С Вами приятно работать. Надеюсь, это не последнее наше сотрудничество.
Елена, очень отвественно подошла к исполнению задания. Приняла во внимание все пожелани и четко их придерживалась. Видно, что работа выполнена с душой, в оговоренный срок. Очень рекомендую, как опытного, ответственного исполнителя. Обязательно буду обращаться сам.
Ответный отзыв
Adel-Yu
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Копирайт и рерайт юридического сайта
Олег замечательный заказчик! Чётко поставленное задание, конструктивное обсуждение в процессе работы, оперативная проверка и оплата.
Аделаида четко придерживалась ТЗ, легко переносила в гормоничный текст все пожеланиям и рекомдациям. Как следствие четкая, оперативно выполненная работа. Минимум редактирования предоставленного текста и потраченного времени. Большое спасибо! Обязательно буду обращаться в будущем.
Ответный отзыв
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Копирайт и рерайт юридического сайта
Сотрудничаю с Олегом впервые и очень довольна, так как заказчик очень вежлив в общении, предоставляет чёткое ТЗ, и не пропадает. Наоборот, готов предоставить помощь в любом вопросе. Оплата - достойная и своевременная. Рекомендую сотрудничество с Олегом!
Татьяна, как и обещала довела работу до конца, несмотря на непростые требования. Очень ответственный копирайтер. Советую обращаться.
Ответный отзыв