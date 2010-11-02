Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Талантливый дизайнер логотипов! Представил несколько очень стильных вариантов, не оставив шансов на победу конкурентам.
Ответный отзыв
Интересный конкурс, достойная и моментальная оплата, благодарю.
$20
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно! Дизайн понравился! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень рекомендую! С уважением, Евгений
$10
10 баллов
14 лет назад
Евгений выдал настолько удачный результат, что я специально под него добавил второе место в конкурс. Браво!
Ответный отзыв
Спасибо!!!Приятно удивлен ) рад работать снова!
$5
10 баллов
15 лет назад
Очень хороший исполнитель и человек. Помог с логотипом и слоганом к сайту. Надеюсь и дальше будем работать
Ответный отзыв
Хороший заказчик, буду с ним сотрудничать и в дальнейшем