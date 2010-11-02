jekcast

Петро jekcast

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
1

ML.

Отзывы заказчиков

chaliev
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип "Еда и мы"
Талантливый дизайнер логотипов! Представил несколько очень стильных вариантов, не оставив шансов на победу конкурентам.
Интересный конкурс, достойная и моментальная оплата, благодарю.
Ответный отзыв
gelo3891
Олег 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Придумать дизайн верхнего меню сайта
Работа выполнена качественно! Дизайн понравился! Большое спасибо!
Отличный заказчик! Очень рекомендую! С уважением, Евгений
Ответный отзыв
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Логотип для сайта о менеджменте
Евгений выдал настолько удачный результат, что я специально под него добавил второе место в конкурс. Браво!
Спасибо!!!Приятно удивлен ) рад работать снова!
Ответный отзыв
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Приватно для Соловей Евгений (jekcast)
Очень хороший исполнитель и человек. Помог с логотипом и слоганом к сайту. Надеюсь и дальше будем работать
Хороший заказчик, буду с ним сотрудничать и в дальнейшем
Ответный отзыв