Есть новостной сайт на Danneo. Все новости в текстовом виде отдаются в сервис Яндекс.новости. Есть стандартная админка и есть упрощенная админка только для добавления новостей. Что нужно сделать. 1. ...
Вставить 2 gif баннера на сайт.
Необходимо убрать 2 старых и на их место вставить 2 новых баннера со ссылками на страницы.
Joomla
Сделать нужно сейчас.
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