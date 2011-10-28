Вставить 2 gif баннера на сайт.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Необходимо убрать 2 старых и на их место вставить 2 новых баннера со ссылками на страницы.

www.lingualex.ru

Joomla

Сделать нужно сейчас.

Joomla
14 лет назад
gelo3891
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров