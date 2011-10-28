Выцепить данные с сайта и отобразить их на другом.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок135 просмотров

Нужно выцепить одну цифру-данные с одного сайта и отобразить ее на другом. Как это делается с кодом видео. Цифра динамическая и как до нее добраться на сайте-доноре непонятно. Счетчик кол-ва короче. За подробностями в личку.

14 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров