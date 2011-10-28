Всем привет,

нужно подредактировать сайт на joomla.

в чем вопрос: на сайте есть флеш - глаза следящие за курсором. Если флеш тестировать на обычной страничке - все ок, но если поместить глаза на сайт - то при просмотре в firefox зрачки "вылетают" при перезагрузке страницы.

Посмотреть можно тут _zaebay.com.ua

Пишите плиз цены и сроки.