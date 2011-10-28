Создание сайтов на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки136 просмотров

Нужно привязать сайт на основе ТЗ и верстки к cms MODx.

Используемые модули:

1. Новости

2. Страницы

3. Карта сайта

4. Фотогалерея

Требования:

1. Уверенные знания MODx, PHP, MySql, AJAX, XHTML, CSS.

2. Возможность быть на связи в рабочее время по Москве.

В случае успешного сотрудничества возможна дальнейшая работа:

1. Разработка новых сайтов по ТЗ.

2. Работа по заявкам - расширение и поддержка уже существующих сайтов.

Предпочтения

1. кандидатам с Минска.

2. кандидатам имеющих возможность работать полный день.

AJAXCSSMODXMySQLPHP
14 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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