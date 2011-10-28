Написать простой скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок184 просмотра

Написать скрипт для "упорядочивания" телефонов в один удобный список. Телефоны в одном случае в открытом доступе на сайте (можно и в ручную копипастом сделать, но долго). Во втором приходят ввиде смс на моб.

Более подробно в личку.

Нужен человек, который точно уверен что знает как это сделает. Нужно быстро, на "учебу" времени нет.

С уважением, ко всем.

14 лет назад
34t
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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