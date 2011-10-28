Написать простой скрипт

Написать скрипт для "упорядочивания" телефонов в один удобный список. Телефоны в одном случае в открытом доступе на сайте (можно и в ручную копипастом сделать, но долго). Во втором приходят ввиде смс на моб.

Более подробно в личку.

Нужен человек, который точно уверен что знает как это сделает. Нужно быстро, на "учебу" времени нет.

С уважением, ко всем.